'Türk Yıldızları' Çanakkale semalarında nefesleri kesti

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası üzerinde ve Çanakkale Boğazı semalarında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', yedili kol düzeniyle gösteri...

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası üzerinde ve Çanakkale Boğazı semalarında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', yedili kol düzeniyle gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızlarının gösterisi büyük beğeni topladı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası üzeri ve Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 7 pilot Anadolu Hamidye Tabyasında binlerce kişiyi selamladı. Gösteride, pilotlar çeşitli uçuş düzenleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, 25 Nisan'da Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'nci yıl dönümünde etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yapacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi

Pusu kurdu, 12 kurşunla katletti: İlayda’nın katili cezasını çekecek