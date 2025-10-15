Türk Televizyon ve Sinema Sektörü MIPCOM 2025'te Parladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve İstanbul Ticaret Odası'nın organizasyonuyla Türk televizyon, dizi, film ve içerik sektörü, MIPCOM 2025'te yerini aldı. Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir de televizyon ve sinema dünyasının kalbi Cannes'da, MIPCOM 2025 Fuarı kapsamında dünya basınının ve hayranlarının karşısına çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve İstanbul Ticaret Odası'nın organizasyonuyla Türk televizyon, dizi, film ve içerik sektörü, 13-16 Ekim tarihlerinde Cannes'da düzenlenen fuarda yerini aldı. Fuar 100 ülke, 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik satın alıcısını bir araya getirdi.

Türkiye'nin, bu yıl MIPCOM 2025'te 28 firmanın katılımıyla temsil edildiği belirtildi. Katılımcıların, uluslararası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak yeni satış ve iş birliği olanaklarını değerlendirdiği, dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatlarının tanıtıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE, BU ALANDA DÜNYANIN EN ÖNDE GELEN ÜLKELERİ ARASINDA

Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen dizi ve içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkat çekiyor. Dizi filmlerinin ihracat hacmi her geçen yıl büyüyen Türkiye, bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alırken diziler ülkenin yumuşak gücü olarak da kültür diplomasisine önemli katkı sağlıyor.

EŞREF RÜYA'NIN BAŞROL OYUNCULARI CANNES'DA

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yıldız oyuncularıyla Cannes'da büyük ilgi gördü. Dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, televizyon ve sinema dünyasının kalbi Cannes'da, MIPCOM 2025 Fuarı kapsamında dünya basınının ve hayranlarının karşısına çıktı.

MIPCOM'A katılan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, "Kanal D bu sene yine çok iddialı. Uzak Şehir, Eşref Rüya, Arka Sokaklar ve yeni bir dizimiz daha var; Güller ve Günahlarö dedi. Eşref Rüya'nın yıldızları Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir ile bir araya gelen Murat Yancı, duygularını "Harikasınız, dizi efsane. Her hafta ben de heyecanla bekliyorumö dedi.

CANNES SOKAKLARINDA BİR TÜRK RÜYASI

Dünyanın dört bir yanından yıldızların akın ettiği Cannes'ın ünlü Croisette Bulvarı, bu kez Eşref Rüya ekibini ağırladı. Palmiyelerin gölgesinde ilerleyen açık yeşil 1969 model Cadillac Coupe DeVille ilgi odağı oldu. Direksiyonda Çağatay Ulusoy, yanında Demet Özdemir objektiflere poz verdi. Caddede onları izleyen kalabalık bir hayran grubu fotoğraf çekme yarışına girdi. Eşref Tek ve Nisan karakterlerine hayat veren ikili, dizinin ruhunu yansıtan özel bir çekim için kamera karşısına geçerken hem yerli hem de yabancı basının yoğun ilgisini topladı.

ULUSOY: BU SADECE DİZİ SATIŞI DEĞİL, BİR KÜLTÜR TANITIMI

Fenomen Eşref Tek karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Çağatay Ulusoy, Cannes deneyimini şöyle anlattı: "Benim ilk defa Cannes'a gelişim. Elbette dizilerimizin yurt dışına satışı önemli ama ben biraz daha duygusal bakıyorum. Bu sadece bir dizi satışı değil, bir kültür tanıtımı, bir insan tanıtımı. Dolayısıyla biz burada aslında ağlarımızı güçlendirmek için geldik. Umarım bizim hissettiklerimizi seyirciler de hisseder" diye konuştu.

ÖZDEMİR: ÇOK HEYECAN VERİCİ

İlk kez Cannes'a geldiğini söyleyen başrol oyuncusu Demet Özdemir de hem festivalin atmosferinden hem de diziye ilgiden duyduğu mutluluğu paylaştı: "Benim için çok heyecan verici. Çünkü biz çok uzun saatler ve yoğun tempoda çalışıyoruz. Burada nefes almak, başka insanlarla tanışmak ve onlara dizimizi anlatmak benim için çok kıymetli. Özdemir, canlandırdığı Nisan karakterinin dünya kadınlarına ilham vermesini umduğunu da söyledi: Nisan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, kendi hayalleri olan bir kadın. Kız kardeşiyle kurduğu bağların gücüyle büyük ailelerini kurmaları ve bu uzun yolculukları çok kıymetli. Ama her şey istediğimiz gibi gitmediğinde, duygularımızı ve hayallerimizi bir kenara bırakmak zorunda kaldığımız anlar da oluyor. İzleyiciler aslında bu yolculuğu izleyecekler" ifadelerini kullandı.

MIPCOM 2025 Fuarı, 16 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek.