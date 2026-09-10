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Türk Tarih Kurumu Mobil Kitap Satış Mağazası, Aydın Kent Meydanı’nda okurla buluşuyor

Türk Tarih Kurumu Mobil Kitap Satış Mağazası, Aydın Kent Meydanı’nda okurla buluşuyor
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Türk Tarih Kurumunun "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, yurt genelinde olduğu gibi Aydın’da okurla buluşuyor.

Türk Tarih Kurumunun "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da okurla buluşuyor. Aydın'daki program Aydın Kent Meydanı'nda 11-12 Eylül 2026 tarihlerinde Aydın Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Sağinç, "Kurumun Türk ve dünya tarihine ışık tutan yüzlerce yayınının satışa sunulduğu mobil mağaza, okurların yazarlarla bir araya geldiği imza günlerine de ev sahipliği yapıyor. Kurumun, ürettiği akademik bilgiyi geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla başlattığı Genel Okuyucu Dizisi başta olmak üzere Türk ve dünya tarihine dair yayımladığı pek çok kitap, mobil mağazada okurun ilgisine sunuluyor. Her yaştan okura tarihe dair merak ettiklerini cevaplayabileceği kaynaklar sunmayı amaçlayan mobil kitap satış mağazası vesilesiyle kurumun bilimsel üretiminin sahaya taşınması ve toplumdaki tarih okuryazarlığının artırılması hedefleniyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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