Türk Tarih Kurumu ile Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türk Tarih Kurumu ile Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, iki kurum arasındaki bilimsel ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak planlar oluşturulması amacını taşıyor.

Türk Tarih Kurumu ile Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, beraberindeki heyetle geldiği Taşkent'te, Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsünü ziyaret etti.

Burada Enstitü Müdürü Prof.Dr. Azamat Ziya ile görüşen Örs'e, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de eşlik etti. Görüşmede, iki ülkenin tarih kurumları arasındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmenin ardından Türk Tarih Kurumu ile Özbekistan Tarih Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Belgeye Yüksel Özgen ve Azamat Ziya imza attı.

Örs burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinin önemli merkezlerden biri olan Özbekistan'daki meslektaşlarıyla işbirliklerini daha da geliştirmek istediklerini kaydederek, bu kapsamda Türk Tarih Kurumu ile Özbekistan Tarih Enstitüsü arasında işbirliği protokolünün imzalanmasının önemini vurguladı.

Özgen de daha önce de Özbek meslektaşlarıyla işbirliği içinde olduklarını ve ortak faaliyetler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, protokolün, Türk Tarih Kurumunun bilgi ve birikimlerinin Özbek meslektaşlarıyla paylaşılması ve işbirliklerinin daha da geliştirilmesi için önemli bir altyapı oluşturacağını ifade etti.

Azamat Ziya da Türk Tarih Kurumu ile imzaladıkları işbirliği protokolünün amacının iki kurum arasındaki bilimsel ilişkileri daha da güçlendirmek ve tarih biliminin gelecekteki gelişimi için ortak planlar oluşturmak, Türk halklarının ortak tarihini birlikte incelemek ve dünyaya yaymak için işbirliği yapmak olduğunu dile getirdi.

İmzalanan protokol kapsamında taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili bir yol haritasını oluşturacaklarını kaydeden Ziya, bu yol haritasının tarih alanında ortak araştırmaların yapılması, genç bilim insanlarının desteklenmesi gibi maddeleri de içerdiğini sözlerine ekledi.