Ankara'da Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi

Ankara Kızılay'da düzenlenen 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi'nde Türk Polis Teşkilatı'nın Selçuklu'dan günümüze kadar kullandığı kıyafetler ve ekipmanlar sergilendi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ANKARA'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı etkinlikleri kapsamında 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi' düzenlendi.

Kızılay'daki Metro Sanat Galerisi'nde düzenlenen 'Tarihi Polis Kıyafetleri Sergisi'nde, Türk Polis Teşkilatı'nın Selçuklu Dönemi'nden günümüze kadar kullandığı kıyafetler ve ekipmanlar sergilendi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Teşkilatta çeşitli birimlerde, geçmişte kullanılan ekipmanlar da sergilendi. Sergideki stantlarda görevli polisler, sergiyi gezenlere kıyafetler ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Sergide, 'Türkiye Cumhuriyeti Polis Yemini' ile birlikte polis teşkilatının geçmişten günümüze kadar çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar