Türk müziğinin tarihi bu sergide - Haberler

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi'nde, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a, Kazancı Bedih'ten Aşık Mahzuni Şerif'e geçmişin tanınmış sanatçılarına ait enstrümanlar, el yazması musiki kitaplar, eski notalar gibi pek çok objenin yer aldığı 'Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi' sergisi açıldı.

'Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi' sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Sergidede birçok el yazması musiki kitabı, eski orijinal notalar, yüzyıllar öncesinden kalma çalgılar, geçmişin tanınmış sanatçılarına ait kişisel eşyalar, ünlü bestecilerin enstrümanları, musiki geçmişle alakalı pek çok obje yer aldı. İslamiyet sonrası şark musikisinin ve daha sonraki asır Türk müziğinin önde gelen musiki alimlerinden olan Farabi'nin, Urmiyeli Safiyüddin'in, Abdülkadir Meragi'nin, Dimitrius Cantemir'in, Nasır Abdülbaki Dede'nin ve daha başka musiki bilginlerinin el yazması musiki kitapları ile eski yüzyıllarda yaşamış isimlerin icat ettikleri 'nüzhe', 'mugni' ve 'saz-ı murassa' gibi bugün kullanılmayan bazı enstrümanların el yazmalarındaki çizimlere dayanılarak yakın tarihlerde yapılmış örnekleri ilk kez sergide bir araya getirildi.

Sergi, 15 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak.