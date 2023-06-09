Türk Dünyası Günleri Kastamonu'da Başladı

Türk dünyası Kastamonu'da buluştu

23 ülkenin katılımıyla düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı

KASTAMONU - Kastamonu'da düzenlenen 23. Türk Dünyası Günleri, 23 Türki ülkeden sanatçıların katılımıyla başladı.

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen, Kafkasya, Avrupa, ve Asya'daki 23 ülkeden Türk sanatçıların katıldığı 'Türk Dünyası Günleri' başladı. 3 gün boyunca Türk dünyasını Kastamonu'da buluşturacak olan Türk Dünyası Günlerine kortej yürüyüşü ile stant verildi. Daha sonra Kastamonu Belediyesi meydanında devam eden programda, Türki cumhuriyetlerden gelen sanatçılar sahne aldı.

"Türkiye yüzyılının başlama dönemi gelmiştir"

Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Türkiye'mize çok görkemli bir Türk Dünyası etkinlikleri yakışır diye düşündük. Hem Osmanlı için hem de Cumhuriyetimiz için olmazsa olmazı etkinlik Kastamonu'da olsun istedik. Daha da çok geniş çerçevede gerçekleştireceğiz. 40 yıl önce 'Turan' dediğimizde büyük Türk dünyası dediğimizde tam bir hayal olan hayallerimizin, bugün ete kemiğe dayanmış olduğunu görmekten çok mutluyum. Türk dendiğinde sadece Türkiye'mizde yaşayan 300-350 milyonluk koskoca, görkemli bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hep gençlere de söylediğim bir şey var, 'hayal etmekten korkmayın.' çünkü o hayalleriniz elbet gerçeğe dönüşecek. Hayallerinizin peşinden koşun, siz koştukça önünüzün açıldığını göreceksiniz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Biliyoruz ki İslam dünyasının duaları bizledir. Allaha şükürler olsun, bir tarafta Türk Devletler Teşkilatını oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer taraftan yıllardan beri 'Türk birliği, kardeşlerin birliği' diyen sayın Devlet Bahçeli. Şükürler olsun artık Türkiye yüzyılının başlama dönemi gelmiştir" dedi.

Gün boyu devam edecek etkinlikler, birçok gösteri ve konseri vatandaşlarla buluşturacak.