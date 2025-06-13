Türk DJ 55 Bin Fit'te Müzik Yaparak Guinness Rekoru Kırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü Türk DJ Burak Yeter, 55 bin fit yükseklikte gerçekleştirdiği performansla Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. 1 saat boyunca kesintisiz müzik yapan Yeter, uzayda müziğin var olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

Türk DJ 55 bin fit'te müzik yaptı, Guinness Dünya Rekoru geldi

İspanya'daki merkezden özel olarak tasarlanan kapsülle stratosfer tabakasına yükseldi 1 saat boyunca kesintisiz müzik yaptı

ANTALYA - Dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 55 bin fit yükseklikte gerçekleştirdiği performansla Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na adını yazdırdı. Yeter, "Hayallerimizin peşinden koştuk ve olmaz denileni başardık" dedi.

Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 55 bin fit yükseğe çıkarak gerçekleştirdiği DJ performansıyla yeni bir Guinness Dünya Rekoru'na imza attı. İspanya'daki merkezden özel olarak tasarlanan kapsülle stratosfer tabakasına yükselen Yeter, 1 saat boyunca kesintisiz müzik yaptı. Performansa ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Ünlü DJ'in bu tarihi başarısı Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleştirilen DJ performansı" olarak tescillendi.

"Uzay fikri küçüklük hayalimdi"

Rekor uçuşunun ardından açıklama yapan Burak Yeter, bu projenin çocukluk hayalinin bir parçası olduğunu söyledi. Yeter, "Uzay fikri küçüklük hayalimdi. Ufak yaşlardan beri astronot olmak istiyordum ama aile şartlarımdan dolayı inşaat mühendisi oldum. Daha sonra Antalya'da bir rap grubu kurduk ve DJ'lik yapmaya başladım. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ettim, uzay merakım hiç bitmedi" dedi.

Pandemide fırsat doğdu

Pandemi döneminde projeye zaman ayırma fırsatı bulduklarını anlatan Yeter, şöyle devam etti: "COVID başladığında çok ciddi bir zaman bulduk. O dönemde kapsülle ilgili tüm uzay firmalarına mail attık. Sadece İspanya'dan bir firma geri dönüş yaptı. Onlara uzayda müzik yapma hayalimizi anlattık. Ardından test uçuşlarına başladık. İlk irtifamız 5 bin fit'ti. Sonrasında 15 bin, 20 bin fit derken uçuşlarımızı sürdürdük".

Rekor uçuş sabahı

Yeter, 8 Mayıs sabahı gerçekleşen rekor uçuşunun detaylarını da şöyle paylaştı: "8 Mayıs sabahı saat 03.00'te hazırlıklarımız başladı. Saat 06.00 sularında kapsülle 55 bin fit'e yükseldik. Guinness rekorlarına adımızı yazdırdık. Tam 1 saat boyunca, kesintisiz şekilde müzik yaptık. Şu an bile halen inanamıyorum, çok taze bir haber. Bundan sadece üç hafta önce gerçekleşti."

"Müziğin uzayda da var olduğunu göstermek istedik"

Bu rekor denemesinin, kişisel bir hayalin ötesinde, evrensel bir mesaj taşıdığına dikkat çeken Yeter, "Olmaz denilen bir şeyi başardığımızı düşünüyoruz. Guinness tarafı bizim için apayrı bir olay. Bu projeyle farkındalık sağlamak istedim. Müziğin evrensel olduğunu, sadece yeryüzünde değil, uzayda da var olabileceğini insanlara göstermek istedik. Güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kapsül müzeye gönderilecek

Rekor uçuşta kullanılan özel tasarımlı kapsülün müzelerde sergilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yeter, "Şu anda 12 müze, kapsülü sergilemek için talepte bulundu. Balonumuzu da Kapadokya'ya göndermeyi planlıyoruz. Orada farklı bir sepetle uçuşlara devam edeceğiz. Ancak bu kapsül çok özel olduğu için müzeye göndermemiz gerekecek. Eminim ki birçok kişi kapsülü görmek isteyecek. İçinde DJ setup'ı, oksijen tüpleri ve diğer ekipmanlar halen teşekküllü şekilde duruyor" dedi.

Hedef 250 bin fit

Yeter, sıradaki hedefin ise 250 bin fit olduğunu söyleyerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Şu an da stratosfer tabakasında müzik yaptık. Elbette gönlümüz tamamen dünya dışına çıkmaktan yana. Bunun için yeni bir roket sistemine ve yeni bir kapsüle ihtiyaç var. Mevcut kapsülle biraz daha yukarı çıkabiliriz ama 250 bin fit için yeni bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Bu hedefi 2028'e koyduk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Kültür Sanat
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

Orta Doğu yanarken İncirlik'te neler oluyor? İlk görüntüler geldi
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
Hindistan'da uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son telsiz konuşması ortaya çıktı

Uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son yardım çağrısı ortaya çıktı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.