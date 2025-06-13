Türk DJ 55 Bin Fit'te Müzik Yaparak Guinness Rekoru Kırdı

Türk DJ 55 bin fit'te müzik yaptı, Guinness Dünya Rekoru geldi

İspanya'daki merkezden özel olarak tasarlanan kapsülle stratosfer tabakasına yükseldi 1 saat boyunca kesintisiz müzik yaptı

ANTALYA - Dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 55 bin fit yükseklikte gerçekleştirdiği performansla Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na adını yazdırdı. Yeter, "Hayallerimizin peşinden koştuk ve olmaz denileni başardık" dedi.

Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 55 bin fit yükseğe çıkarak gerçekleştirdiği DJ performansıyla yeni bir Guinness Dünya Rekoru'na imza attı. İspanya'daki merkezden özel olarak tasarlanan kapsülle stratosfer tabakasına yükselen Yeter, 1 saat boyunca kesintisiz müzik yaptı. Performansa ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Ünlü DJ'in bu tarihi başarısı Guinness Dünya Rekorları tarafından "Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleştirilen DJ performansı" olarak tescillendi.

"Uzay fikri küçüklük hayalimdi"

Rekor uçuşunun ardından açıklama yapan Burak Yeter, bu projenin çocukluk hayalinin bir parçası olduğunu söyledi. Yeter, "Uzay fikri küçüklük hayalimdi. Ufak yaşlardan beri astronot olmak istiyordum ama aile şartlarımdan dolayı inşaat mühendisi oldum. Daha sonra Antalya'da bir rap grubu kurduk ve DJ'lik yapmaya başladım. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ettim, uzay merakım hiç bitmedi" dedi.

Pandemide fırsat doğdu

Pandemi döneminde projeye zaman ayırma fırsatı bulduklarını anlatan Yeter, şöyle devam etti: "COVID başladığında çok ciddi bir zaman bulduk. O dönemde kapsülle ilgili tüm uzay firmalarına mail attık. Sadece İspanya'dan bir firma geri dönüş yaptı. Onlara uzayda müzik yapma hayalimizi anlattık. Ardından test uçuşlarına başladık. İlk irtifamız 5 bin fit'ti. Sonrasında 15 bin, 20 bin fit derken uçuşlarımızı sürdürdük".

Rekor uçuş sabahı

Yeter, 8 Mayıs sabahı gerçekleşen rekor uçuşunun detaylarını da şöyle paylaştı: "8 Mayıs sabahı saat 03.00'te hazırlıklarımız başladı. Saat 06.00 sularında kapsülle 55 bin fit'e yükseldik. Guinness rekorlarına adımızı yazdırdık. Tam 1 saat boyunca, kesintisiz şekilde müzik yaptık. Şu an bile halen inanamıyorum, çok taze bir haber. Bundan sadece üç hafta önce gerçekleşti."

"Müziğin uzayda da var olduğunu göstermek istedik"

Bu rekor denemesinin, kişisel bir hayalin ötesinde, evrensel bir mesaj taşıdığına dikkat çeken Yeter, "Olmaz denilen bir şeyi başardığımızı düşünüyoruz. Guinness tarafı bizim için apayrı bir olay. Bu projeyle farkındalık sağlamak istedim. Müziğin evrensel olduğunu, sadece yeryüzünde değil, uzayda da var olabileceğini insanlara göstermek istedik. Güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kapsül müzeye gönderilecek

Rekor uçuşta kullanılan özel tasarımlı kapsülün müzelerde sergilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yeter, "Şu anda 12 müze, kapsülü sergilemek için talepte bulundu. Balonumuzu da Kapadokya'ya göndermeyi planlıyoruz. Orada farklı bir sepetle uçuşlara devam edeceğiz. Ancak bu kapsül çok özel olduğu için müzeye göndermemiz gerekecek. Eminim ki birçok kişi kapsülü görmek isteyecek. İçinde DJ setup'ı, oksijen tüpleri ve diğer ekipmanlar halen teşekküllü şekilde duruyor" dedi.

Hedef 250 bin fit

Yeter, sıradaki hedefin ise 250 bin fit olduğunu söyleyerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Şu an da stratosfer tabakasında müzik yaptık. Elbette gönlümüz tamamen dünya dışına çıkmaktan yana. Bunun için yeni bir roket sistemine ve yeni bir kapsüle ihtiyaç var. Mevcut kapsülle biraz daha yukarı çıkabiliriz ama 250 bin fit için yeni bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Bu hedefi 2028'e koyduk."