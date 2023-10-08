Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Yakından Kumanda 2' oyunu sahnelendi

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen 'Yakından Kumanda 2' oyunu büyük ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi (AKM), sezonu 'Yakından Kumanda 2' oyunu ile açtı. Oyun, salonu dolduran izleyicilerden tam not aldı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibi 'Yakından Kumanda 2' oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu. Geçtiğimiz sene ilk defa sahnelenen ve izleyicilerden tam not alan 'Yakından Kumanda'nın devamı niteliğini taşıyan, oyun; salonu dolduran izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Gönül Özkaradayı'nın yazıp yönettiği tek perdelik komedi türündeki oyunda, televizyonda yayınlanan genel izleyici kitleli programlar mizahi bir değerlendirme ile farklı bir bakış açısıyla işlendi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Kültür Merkezi Yetişkin Tiyatro Ekibimizin hazırladığı 'Yakından Kumanda 2' oyunu sahnelendi. Oyuna yoğun ilgi gösteren tiyatroseverlerimize ve oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gökmen oyunun sonunda yazar ve yönetmen Gönül Özkaradayı'ya çiçek takdim etti.