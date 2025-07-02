Tunceli'deki Buyer Gölü, Doğa Tutkunlarının Yeni Gözdesi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3 bin metre yükseklikte bulunan Buyer Gölü ve çevresi, yaz aylarında doğa turizmine katkı sunuyor.

Sarp dağların arasında kurulu kent, yaylaları, akarsuları, gölleri ve tarihi mekanlarıyla dikkati çekiyor.

Kentte son yıllarda gelişen dağcılık faaliyetleri ve doğa sporlarıyla ziyaretçiler birçok bölgeyi gezerek tanıma fırsatı buluyor.

Pülümür'de 3 bin metre yükseklikte bulunan Buyer Gölü de özellikle yaz aylarında doğaseverlerin gezi rotasına giriyor.

2 saatlik yürüyüş sonrası zirveye ulaşılıyor

Turlarla ya da bireysel olarak rotalarını göle çeviren doğaseverler, araçlarıyla Sarıgül köyüne gelip hazırlıklarının ardından patikalardan geçiyor.

Zirveye doğru tırmanan doğaseverler, 2 saatlik yürüyüşün sonunda Buyer Gölü'ne ulaşıp ilkbahar ve kış manzaralarını bir arada yaşıyor.

Yol boyunca yaban hayvanlarıyla da karşılaşan doğaseverler, göl çevresinde gezinti yapıp manzara ve çiçek fotoğrafları çekiyor.

"Buradaki vahşi yaşam ve doğal güzellikler birçok yerde yok"

Doğaseverlerden Meltem Aydın, AA muhabirine, Tunceli'nin el değmemiş doğasıyla muhteşem bir şehir olduğunu söyledi.

Buyer Gölü'ne zorlu yürüyüş sonunda ulaştıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Buradaki bitki örtüsü, vahşi yaşam ve doğal güzellikler birçok yerde yok. Huzurlu bir gün geçirmek ve doğayla iç içe olmak isteyen herkes Buyer Gölü'nde çok güzel dakikalar geçirebilir. Dışarıdan gelen doğaseverlerin de bizimle aynı amacı taşıyıp doğaya çöp bırakmaması, çevreyi koruması ve koruma altındaki bitkileri koparmaması gerekiyor.??????? Bu coğrafyaya her şekilde sahip çıkarsak buranın güzelliklerini belki çocuklarımıza da yaşatabiliriz."

Çiğdem Evin de yıllardır tur organizasyonları yaparak doğaseverleri gezdirdiğini anlattı.

Geziler sayesinde Tunceli'nin tanınmaya başlandığını belirten Evin, "Özellikle Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki göllerimiz ve şelalelerimiz çok güzel. Biz de gelip yerinde görüyoruz ve dostlarımıza gösteriyoruz. Genellikle gezilerimize yurt dışından ya da Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerden katılım oluyor." diye konuştu.