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MamekiFest'te Rabat Vadisi'ne doğa yürüyüşü

MamekiFest'te Rabat Vadisi'ne doğa yürüyüşü
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Tunceli'de "MamekiFest" kapsamında yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Rabat Vadisi'ne gezi düzenlendi.

Tunceli'de "MamekiFest" kapsamında yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Rabat Vadisi'ne gezi düzenlendi.

Valilik, Tunceli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğiyle hazırlanan festival sürüyor.

Kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yapıldığı festival dolayısıyla il merkezine bağlı Çemçeli köyünde bulunan Rabat Vadisi'ne gezi gerçekleştirildi.

Araçlarla vadinin girişine giden katılımcılar, daha sonra patikalardan ilerleyerek bölgedeki şelaleleri, kale kalıntısını ve binlerce yıllık taş kemerli köprüyü gezdi.

Manzara fotoğrafları çeken ziyaretçiler, yaban keçilerini de yakından görme fırsatı buldu.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, spor kulübü başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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