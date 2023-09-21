Tunceli'de Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi'nde 'Muhabbet-çizim' Atölyesi Düzenlenecek

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi (CSKBE) 2023 etkinlikleri çerçevesinde 'Muhabbet-çizim' atölyesi düzenlenecek. Ünlü çizgi romancı Tayyar Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek atölyede, Özkan'ın hayat hikayesi dinlenecek ve çizimlerinden örnekler sunulacak.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi (CSKBE) 2023 etkinlikleri çerçevesinde "Muhabbet-çizim" atölyesi düzenlenecek.

CSKBE 2023 etkinlikleri çerçevesinde 24 Eylül Pazar günü saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Cemal Süreya Kültür ve Bellek Evi'nde dünya çizerleri listesinin ilk sıralarında yer alan ünlü çizgi romancı Tayyar Özkan'ın katılımıyla "Muhabbet-çizim" atölyesi düzenlenecek. Etkinlikte Özkan, Pülümür'den başlayıp dünyanın en tanınan çizerleri arasına girmekle devam eden hayat hikayesini dinleme şansı da olacak. Özkan'ın çizimlerinden örneklerin de yer alacağı etkinlikte atölye çalışması gerçekleştirilecek.

CSKBE koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, resim ve muhabbete gönül vermiş tüm öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar etkinliğe davet edildi. - TUNCELİ