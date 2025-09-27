Tuncel Kurtiz, Ölümünün 12. Yılında Anıldı

OYUNCU, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 12'nci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Kaz Dağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi. Kurtiz'in mezarı başındaki anma törenine; sanatçının eşi Menend Kurtiz, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, Tuncel Kurtiz'in sanatı, duruşu ve hayata bakış açısı anlatıldı, duygusal anılar paylaşıldı. Anma töreninde konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Sanatıyla, mücadelesiyle, duruşuyla ve kişiliğiyle örnek olan, Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Tuncel Kurtiz'i, aramızdan ayrılışının 12'nci yıl dönümünde aşığı olduğu Kaz Dağları'nın eteklerinde, mezarı başında eşi ve sevenleriyle birlikte andık. Tuncel Kurtiz sadece büyük bir sanatçı değil, Kaz Dağları ve Edremit halkı için de önemli bir değerdir. Onu her zaman sevgi ve saygıyla anmaya devam edeceğiz" dedi.