TÜGVA Bursa’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı yaz okulu buluşmasına rekor katılım

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilciliği, İstanbul RAMS Park'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TÜGVA Yaz Okulları Buluşması'na 230 araç, 8 bin 350 öğrenci ve veli ile katılarak Türkiye genelinde en yüksek katılım sağlayan il oldu.

Program kapsamında Bursa'dan Yaz Okullarına katılan 90 öğrenci, başarı sertifikalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursalı öğrencilere gösterdiği yakın ilgi ve sertifikaları bizzat takdim etmesi programın en anlamlı anları arasında yer aldı. TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Alican Göç, Bursa teşkilatı olarak gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi adına büyük bir gayret ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi;

"Bursa olarak Yaz Okullarımıza gösterilen yoğun ilgiyi bugün İstanbul'da güçlü bir katılımla taçlandırdık. 230 araç ve 8 bin 350 öğrenci ile velimizle programa iştirak ederek Türkiye'de en yüksek katılımı sağlayan il olmanın gururunu yaşadık. En büyük mutluluğumuz ise 90 öğrencimizin sertifikalarını Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alması oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'mıza ve gençlerimize göstermiş olduğu özel ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu ilgi, gençliğimiz adına yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunun da önemli bir göstergesidir."

Göç, Yaz Okullarının yalnızca yaz dönemini değerlendiren bir faaliyet olmadığını, gençlerin akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunan önemli bir eğitim programı olduğunu ifade etti. Göç, programa katkı sunan başta TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci olmak üzere genel merkez yöneticilerine, Bursa teşkilatının tüm kademelerine, gönüllülere, eğitmenlere ve öğrenci velilerine teşekkür eden Göç, gençlere yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı