TTK'dan 17. Yüzyılda İstanbul Halk Mutfağı Konferansı

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından "Bir Sufinin Gözünden 17. Yüzyılda İstanbul Halk Mutfağı" konferansı düzenlendi.

TTK'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmaları sistemli ve düzenli bir şekilde, genelde halkla, özeldeyse akademi camiasıyla buluşturmak ve bu çalışmaların tartışılıp yayılmasını sağlamak amacıyla konferans serisi düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu konferans serisiyle bilim, kültür ve sanat çalışmalarının geniş bir çerçevede ve zaman aralığında ele alınması, bu alanda çalışmalar yapan pek çok farklı isme ve bakış açısına yer verilmesi ve bu vesileyle ülkemizin bilim, kültür ve sanat alanında gelmiş olduğu mevcut durum, bu alanlardaki sorunlarının ve çözüm yollarının ele alınarak, yeni çalışmaların yönünün belirlenmesi amaçlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

17. yüzyılda yemek tarifleri

Açıklamaya göre, TTK Konferans Salonu'nda düzenlenen serinin ilk konuşmacısı Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin oldu.

Bilgin, "Bir Sufinin Gözünden 17. Yüzyılda İstanbul Halk Mutfağı" başlıklı konferansta, Seyyid Hasan Efendi'nin Sohbetname adlı eserinde yer alan yemek tarifleri, kullanılan malzemeler ve pişirme yöntemleri hakkında bilgi verdi.