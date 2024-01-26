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TRT Sanatçısı Hamdi Özbay'ın Anma Konseri Düzenlendi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2017'de hayatını kaybeden TRT sanatçısı Hamdi Özbay, ölümünün yedinci yıl dönümünde düzenlenen anma konseriyle anıldı. Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği eserlerle geceye renk katan sanatçı, sevenleriyle buluştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2017'de hayatını kaybeden TRT sanatçısı Hamdi Özbay törenle anıldı.

Türk Halk Müziği Bağlama Sanatçısı Özbay, ölümünün yedinci yıl dönümünde Fethiye Belediyesi ve Fethiye Güzel Sanatlar Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nun ortaklaşa düzenlediği anma konserinde Özer Olgun Kültür Merkezinde sevenleriyle buluştu.

Türk halk müziği genel repertuvarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan Esat Kabaklı, seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı.

Hamdi Özbay'ın yetiştirdiği isimlerden, Fethiye Belediyesi Sanatçısı Ali Tunç'un şefliğini yaptığı Türk Halk Müziği Korosu, Adem Kazan ve Aysun Karasaçlı etkinlikte sahne aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkın Çelik, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Can Doğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, anma konserine katıldı.

Özbay, 25 Ocak 2017'de Fethiye'de tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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