TRT sanatçıları Vanlılarla buluştu

VAN - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, TRT Sanatçılarını Vanlılar ile buluşturdu.

Milli kültürün sürdürülmesi ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri' devam ediyor. Her hafta farklı bir şehirde, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen konserlerin ikincisi Van'da yapıldı. Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Vanlıların büyük ilgi gösterdiği konserde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çok sesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne aldı. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği gecede, ses ve saz ustaları katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Vali Yardımcıları, TRT Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonrası bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TRT sanatçılarını Van'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Vali Balcı, "Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan şeref duyduk. TRT ülkemizin güzide bir kurumudur. TRT'nin kıymetli sanatçılarına Van'da eşlik etmekten, ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sanatçılarımız, saz heyetimiz yayında ve yapımda emeği geçen bütün herkese canı, gönülden, kalpten yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah kültüre, sanata bu zamana kadar verdiğimiz destek artarak devam edecek. Gençlerimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı kültürel ve sanat faaliyetleriyle daha çok buluşturacağız. Sizleri de Vanlı hemşerilerimiz olarak bu güzel geceye büyük katılım sağladığınız destek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konser sonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TRT Yönetim Kurulu üyelerine çiçek taktim etti. Öte yandan 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri'nin sıradaki adresinin Trabzon olduğu belirtildi.