TRT İzmir Radyosu 75. yılını kutluyor

Ege Bölgesi'nin kültür ve sanat hayatına katkı sunan TRT İzmir Radyosu, kuruluşunun 75. yılını kutluyor.

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen özel programda konuşan TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, Türkiye'de radyoculuğun 1927 yılında başladığını, İzmir Radyosu'nun ise 1951 yılında kurulduğunu hatırlattı.

İstanbul ve Ankara'dan sonra kurulan İzmir Radyosu'nun TRT radyoları içinde önemli bir yayıncılık payına sahip olduğunu belirten Yaz, "Yaklaşık 120 personel ve 46 sanatçımızla sanat, kültür, eğitim, spor ve müziğin seçkin örnekleriyle halkımıza, dinleyicimize ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Yaz, Türkiye'nin kültürel ve sanatsal çeşitliliğinin bölgelere göre zenginleştiğini vurgulayarak, İzmir Radyosu'nun Ege Bölgesi'nin kültür ve sanatını hem Türkiye'ye hem dünyaya aktarmak açısından önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

Radyonun Radyo 1, TRT Türkü, TRT Nağme, Radyo 3, Radyo Haber gibi kanallara içerik ürettiğini aktaran Yaz, uzun yıllar sonra "Arkası Yarın" radyo dramlarının yeniden İzmir Radyosu'nda hazırlanmaya başlandığını söyledi.

Radyonun teknolojik gelişmelerle birlikte dijital platformlarda da varlığını sürdürdüğünü dile getiren Yaz, podcast yayıncılığının özellikle genç dinleyiciler arasında yaygınlaştığını belirtti.

Türkiye'nin yüzde 98'ine verici gücüyle ulaşabildiklerini aktaran Yaz, günümüzde trafikte kayıtlı 32 milyon aracın bulunduğunu, ortalama 25 milyon insana radyo aracılığıyla ulaşabildiklerini, bu gücü doğru içerik üretimleriyle değerlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yaz, önümüzdeki süreçte devlet radyolarında çocuk içeriklerinin yer alacağını, trafikte sıkılan çocukların telefon kullanımının önüne geçmek için projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Programda konuşan emekli TRT prodüktörü Ümit Tunçağ da 1967 yılında sınavla kuruma girdiğini, genç yaşta başladığı görevinde binlerce radyo ve televizyon programına imza attığını anlattı.

Emekli Türk Halk Müziği ses sanatçısı Osman Kalay ise TRT'nin kendisi için bir okul ve yuva olduğunu, kurum içinde aldığı eğitimlerin sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Radyonun spikerlerinden Emre Şimşek ise 7 yıldır kurumda görev yaptığını aktararak, "Bizim bir sloganımız var. 'Yeni dünyanın eskimeyen değeri, radyo daima yeni' diyoruz. Radyo, hayat devam ettikçe varlığını sürdürecek." dedi.