TRT Çocuk'un Aslan Hürkuş 3: Anka Adası filminin galası yapıldı

TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki üçüncü sinema filmi "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"nın galası, Özdilek Park'ta gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Çocuk ekranlarından tanınan Aslan karakterinin çocuklar ve aileleri tarafından çok sevildiğini belirterek, "Bu yıl bizim TRT adına 9. animasyon filmimiz. İnşallah yılı kapatırken 10 animasyon filmimiz vizyona girmiş olacak." dedi.

TRT Sinema olarak yerli ortak yapım filmlerde, toplam gişe oranlarının yüzde 50'sinden yüksek bir sayıya ulaştıklarını aktaran Varol, "Vizyonda devam eden ve yeni filmlerimizle bu oranı yükselteceğiz. Zaten sinemayı gişede ciddi manada domine eden pozisyondayız. Sinemayı çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı Aslan Hürkuş gibi yapımlarla büyütmek istiyoruz"

Varol, Gazze'de İsrail'in saldırılarında 10 binden fazla sivilin katledildiğini de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunların çoğu maalesef çocuklar. Öyle zannediyorum ki her medeniyete nasip olmuyor çocukların yüzünü güldürmek. Biz inşallah tarihimiz boyunca çocukları, hem medeniyeti hem davasını hem ülküsünü yükselten nesiller olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını yeni tamamladık. İnşallah 2. yüzyılımıza girerken gençlerimizi, çocuklarımızı, Aslan Hürkuş gibi kendi motiflerini, kendi türkülerini, kendi kahramanlarını barındıran yeni yapımlarla büyütmek istiyoruz. Çocukların yüzünü güldürmek istiyoruz. Biz böyle bir medeniyete sahibiz. Sadece Türkiye'de değil aslında bu dünyada böyle olmak zorunda. Cumhurbaşkanımızın bizlere koyduğu vizyon da bunu gerektiriyor."

Bu yılı, toplamda 17 TRT ortak yapımı sinema filmiyle tamamlayacaklarını belirten Varol, sinema alanında yerelde ve globalde farklı işbirliklerinin de artarak devam edeceğini söyledi.

Varol, Öğretmenler Günü kapsamında "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!"in yanı sıra "Nefes-Yer Eksi İki" ile animasyon türünde "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" filmlerinin seyirciyle yıl sonuna kadar buluşacağını sözlerine ekledi.

Psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla hazırlandı

"Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmeyi, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmeyi, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Film, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog ve çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti.

Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Halil Öztürk ve Semih Turalı'nın üstlendiği filmin müziklerini ise ilkinde olduğu gibi Ferman Akgül hazırladı.

Filmde, ilk uçuşunu 2013'te gerçekleştiren Hürkuş'un ve ilk uçuşunu 2010'da gerçekleştiren insansız hava aracı Anka'nın yer aldığı sahnelerde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) mühendisleri teknik danışmanlık desteği verdi.

Vizyona 10 Kasım'da girecek animasyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Anka, bilimsel çalışmalar yapan Fikret adlı bir bilim insanıyla Ege Bölgesi'ndeki bir adada görevdedir. Yanında teknik işleri halleden 15 dron vardır. Anka ve Fikret'in yürüttüğü çalışmalar, adaya bir gök taşının düşmesiyle altüst olur. Gök taşının yaydığı manyetik alan sayesinde dronlar canlanır ve Anka'ya karşı cephe alır. Dronların lideri Yusufçuk, Anka dahil tüm uçan araçları kendi emrine almak ister ve diğerlerine Anka'yı yakalaması için emir verir. Onlardan kaçarken hasar gören Anka'nın imdadına, Aslan, Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir. Bir grup çocuğun, bir bilim insanı ve iki uçan aracın, dronları durdurmak için öncelikle işbirliği yapmayı öğrenmeleri gerekir."