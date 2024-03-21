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TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü konserle kutlandı

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Türk dünyasının ortak değerlerine ve geçmişine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen konserle kutlandı.

TRT Arı Stüdyosu'ndaki konser öncesinde, TRT Avaz'ın 15 yıllık başarılarının anlatıldığı kısa belgesel gösterildi.

Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrasına, Türkiye'den Ümit Tokcan, Azerbaycan'dan İlham Nazarov ve Alafsar Rahimov, Kazakistan'dan Aida Baigelova, Kırgızistan'dan Aizirek Momunova, Özbekistan'dan İroda Yuldasheva ve Kerküklü Türkmen sanatçı Ahmet Tuzlu şarkılarıyla eşlik etti.

Nevruz Bayramı'nın da kutlandığı konser kapsamında, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eseri de seslendirildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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