Troya Müzesi'nin eğitim projesi 'Sınıf Arkadaşım Homeros' tanıtıldı
Avrupa'dan ödüllü Çanakkale'deki Troya Müzesi'nin, öğrenciler için hazırlanan eğitim projesi olan 'Sınıf Arkadaşım Homeros', Bayramiç ilçesinde tanıtıldı. Proje kapsamında belirlenen okullardaki eğitim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.
Avrupa'dan ödüllü Çanakkale'deki Troya Müzesinin, öğrenciler için hazırlanan eğitim projesi olan "Sınıf Arkadaşım Homeros", Bayramiç ilçesinde tanıtıldı.
Bayramiç Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen müzede görevli arkeolog Hazal Fırat ve restoratör Hasan Uysal, öğrencilere 2 yıl önce hayata geçirilen proje hakkında bilgi verdi.
Troya Müzesi'nin ikinci eğitim projesi olan ve gezici bavul müze olma özelliğine sahip "Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi"nde öğrenciler önemli keşiflere imza atma fırsatı buldu.
Proje kapsamında belirlenen okullardaki eğitim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.