Troya Kültür Yolu Festivali'nde Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Çanakkale Kordon Boyu'nda gerçekleştirilen Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe birçok ülkeden konuk halk oyunları ekipleri katıldı ve Çanakkale Savaşları da cansız mankenlerle betimlendi.

Troya Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Çanakkale Kordon Boyu'nda kortej yürüyüşü düzenlendi.

Çanakkale İskele Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kuzey Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Daim Luçi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, KKTC, Makedonya, Rusya ve İran'dan konuk halk oyunları ekipleri katıldı.

Kortejin sona erdiği Morabbin Parkı'nda konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Kordon Boyu'nda cansız mankenlerce Çanakkale Savaşları betimlendi.