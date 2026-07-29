Trendyol, 221 bin çocuğu ‘Dedektif Reptır’ ile buluşturdu

TRENDYOL'un 'Yanınızdayız' projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara bilet armağan ettiği 'Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim' filmini, 26 Haziran–9 Temmuz tarihleri arasında 11 ilde 221 bin 302 çocuk izledi. Proje ile depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların kültür ve sanatla buluşmasına katkı sağlamayı hedefleniyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen gösterimlerde çocuklar, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'nin (SİSAY) desteğiyle filmi sinema salonlarında ücretsiz olarak izleme imkanı buldu. Proje başlangıcında belirlenen 200 bin hedefinin üzerine çıkılarak 221 bin 302 çocuğa ulaşıldı.

Kaybolan Gülme Taşı'nı bulmak için maceraya atılan Dedektif Reptır ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film; dostluk, dayanışma ve umut gibi değerleri eğlenceli bir anlatımla çocuklarla buluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı