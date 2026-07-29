Haberler

Trendyol, 221 bin çocuğu ‘Dedektif Reptır’ ile buluşturdu

Trendyol, 221 bin çocuğu ‘Dedektif Reptır’ ile buluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL’un ‘Yanınızdayız’ projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara bilet armağan ettiği ‘Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim’ filmini, 26 Haziran–9 Temmuz tarihleri arasında 11 ilde 221 bin 302 çocuk izledi.

TRENDYOL'un 'Yanınızdayız' projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocuklara bilet armağan ettiği 'Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim' filmini, 26 Haziran–9 Temmuz tarihleri arasında 11 ilde 221 bin 302 çocuk izledi. Proje ile depremden etkilenen bölgelerde yaşayan çocukların kültür ve sanatla buluşmasına katkı sağlamayı hedefleniyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen gösterimlerde çocuklar, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'nin (SİSAY) desteğiyle filmi sinema salonlarında ücretsiz olarak izleme imkanı buldu. Proje başlangıcında belirlenen 200 bin hedefinin üzerine çıkılarak 221 bin 302 çocuğa ulaşıldı.

Kaybolan Gülme Taşı'nı bulmak için maceraya atılan Dedektif Reptır ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film; dostluk, dayanışma ve umut gibi değerleri eğlenceli bir anlatımla çocuklarla buluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 bin jandarma ile dev operasyon! Ağır darbe vuruldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor