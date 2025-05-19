Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Sofya'daki Restorasyon Sergisi

Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Sofya'daki Restorasyon Sergisi
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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Bulgarsitan'ın Sofya kentinde Edirne'nin sivil mimarlık örneklerine dair restorasyon projelerinin yer aldığı bir sergi düzenledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Edirne'nin sivil mimarlık örneklerinin yer aldığı Kaleiçi semtindeki konakların restorasyon projelerinin yer aldığı sergi açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sofya'daki Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesinin 75. yıl dönümü kutlama etkinliklerine TÜ heyetiyle katılan öğrenciler, "Edirne'nin Kültürel Mirası-Rölöve ve Restorasyon Projesi" kapsamında hazırladıkları poster sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Kaybolma riski taşıyan sivil mimarlık örnekleri üzerinden çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler proje kapsamında Kaleiçi semtindeki 20 konutun rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini içeren poster sergisi hazırladı.

Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez, Dr. Öğr. Üyesi Banu Gökmen, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik ve Arş. Gör. Dr. Saygın Alkan yürütücülüğündeki sergide 20 çalışma sergilendi.

Sofya Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Stoyan Denchev, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın açılış konuşmalarının ardından sergi gezildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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