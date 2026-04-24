Trafik kazasında sol bacağını kaybeden kadın hayalindeki proteze 38 yıl sonra kavuştu

Çocukken geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden 45 yaşındaki Figen Büyükdağ, 38 yıldır arzuladığı tam uyumlu proteze Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi sayesinde kavuştu.

Büyükdağ, İskenderun ilçesinde 7 yaşındayken ekmek almak için çıktığı yolda kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Hastanede sol bacağı diz üstünden ampute edilen Büyükdağ, engeline rağmen hayata tutunup Haşim Büyükdağ ile evlendi.

Büyükdağ, akciğer kanserine yakalanan hayat arkadaşının 2017'de yaşamını yitirmesiyle o yıllarda biri 6, diğeri 10 yaşında olan oğullarıyla baş başa kaldı.

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Büyükdağ, geçimini sağlamak amacıyla Muradiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kurduğu sacda yufka pişirmeye başladı.

Ekmekleri önce komşularına daha sonra marketlere satan Büyükdağ, hayırseverlerin desteğiyle aldığı geçici protezlerle rahat hareket edemeyince 8 ay önce Valilik ve Fiziksel Engelliler Vakfınca açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.

Vakıf doktorlarınca alınan ölçünün ardından 2 çocuk annesi kadına özel protez tasarlandı.

Merkezde 30 Ocak'ta takılan protezle daha iyi yürümeye başlayan Büyükdağ, haftada 2 gün fizyoterapi görüyor.

"Çok zor süreçlerden geçtim ve hiçbir şekilde yılmadım"

Figen Büyükdağ, AA muhabirine, hayatının çocuk yaşlardan itibaren zorluklarla geçtiğini söyledi.

Pes etmediğini dile getiren Büyükdağ, "İnsanın başaramayacağı, yapmak isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Çok zor süreçlerden geçtim ve hiçbir şekilde yılmadım, hep 'başarırım' dedim ve başardım." dedi.

Büyükdağ, merkezde takılan protezin yaşam kalitesini artırdığını, haftada 3 gün fizik tedavi gördüğünü anlattı.

Yufka üretimini sürdürmek istediğini belirten Büyükdağ, şöyle konuştu:

"Oğullarımdan biri kuaförde, diğeri de sanayide çalışıyor. Artık kendi ayaklarının üzerinde durabilecek duruma geldiler. Şimdi artık kendim için çalışıyorum. Hiçbir zaman kendime yiyecek, giyecek almadım sadece çocuklarım iyi olsun diye çaba gösterdim. Hamurumu yoğurup açıyorum. Kendimi 'Büyükdağ Üretim' diye tanıtıyorum, mutluyum. Sonraki hayalim küçük bir yer açıp Büyükdağ ismini levhaya yazdırmak."