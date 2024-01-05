Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden 'Müphem' Resim Sergisi

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Burcu Özyonar Çırak'ın, "Müphem" adlı kişisel resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen sergide, Çırak'ın yaptığı kadın portrelerinden oluşan 27 eser yer aldı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Kalyoncu, serginin açılışında, akademisyenliğin zor bir meslek olduğunu söyledi.

Akademisyenliğin yanında sanatçılığı da beraberinde yürütmenin daha da zor olduğunu belirten Kalyoncu, Çırak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Çırak ise "Müphem" isimli ilk kişisel sergisinde kadın temsilini ele alarak günümüz kadın faktörlerini çağdaş bir bakış açısıyla kompoze etmeye çalıştığını anlattı.

Serginin, gerek kompoze edişi ve gerekse izleyicide uyandırdığı tezahürle gizli bir belirsizlik yarattığını aktaran Çırak, "O yüzden sergimin ismini müphem olarak belirledim. Bu bakış açısıyla sizlerin de çalışmalarımı değerlendirmenizi dilerim. Umarım ki çalışmalarım güzel bir ahenk bırakır." dedi.

Sergi, 13 Ocak'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.