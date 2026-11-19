Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı yaylaları sonbahar renkleriyle eşsiz manzaralar sunuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'un yüksek kesimleri ve yaylaları sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncu renklere büründü. Tonya ve Şalpazarı ilçelerine bağlı yaylalar, ağaçlar arasından uzanan yollardaki manzaralarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Trabzon'un yaylaları ve yüksek kesimleri, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncu renklere büründü.
Tonya ve Şalpazarı ilçelerine bağlı yaylalar, sonbaharda doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.
Sonbahar renkleriyle kaplanan ağaçlar arasında uzanan yollardaki manzara da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA