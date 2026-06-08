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Trabzon Kültür Yolu Festivali Resul Dindar konseriyle devam etti

Trabzon Kültür Yolu Festivali Resul Dindar konseriyle devam etti
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Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Resul Dindar, Papara Park'ta sevenleriyle buluştu. Karadeniz müziğinin sevilen eserlerini tulum ve kemençe eşliğinde seslendiren Dindar, horonlarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival, 14 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Resul Dindar, sevenleriyle buluştu.

Papara Park otopark alanında organize edilen konserde sahne alan Resul Dindar, kendi şarkılarının yanı sıra Kazım Koyuncu ve Volkan Konak'ın eserlerini seslendirdi.

Karadeniz müziğinin sevilen şarkılarını tulum ve kemençe eşliğinde söyleyen Dindar, horonlarla konser alanını dolduranları doyasıya eğlendirdi.

Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 14 Haziran'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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