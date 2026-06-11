Trabzon'da Kültür Yolu Festivali atölye çalışmasıyla devam etti

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde atölye çalışması yapıldı.

Trabzon Müzesi'ndeki atölyede, kentin geleneksel el dokuması ürünlerinden kaytan tanıtıldı. Çalışmaya katılanlar, kendilerine verilen bilgiler ışığında ürünler yapmaya çalıştı.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Aslı Kurnaz, AA muhabirine, festival kapsamında düzenlenen atölyede eğitim verdiklerini söyledi.

Kurnaz, atölye çalışmasına gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, kaytanın yörede uzun yıllardır üretildiğini ifade etti.

Genellikle yük taşıma amacıyla kullanılan kaytanın zamanla geliştirildiğini belirten Kurnaz, "Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Daha önceden kaytan yük ipi, çocukları sırtta taşıma, sepet askısı, bel bağı olarak kullanılmış. Biz bunu biraz daha modern hayata uyarlayıp masa örtüleri, kıyafet süsleme, bileklik, küpe ve duvar süsleri çalıştık." dedi.

Atölye çalışmasına katılan Musa Emir Aktaş da festivaldeki diğer atölye çalışmalarına da katıldığını, eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğini söyledi.