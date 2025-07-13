Trabzon Kültür Yolu Festivali Büyük Bir Coşkuyla Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında organize edilen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Festivalin son gününde şarkıcı Bayhan, Trabzon Fuar Merkezi'nde sahneye çıktı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Bayhan, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Öte yandan festival etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ise "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" adlı program gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak, konuğu Klinik Psikolog-yazar Beyhan Budak ile kaliteli ilişki, değersizlik hissi ve mutluluk arayışı gibi çeşitli başlıklar altında insan psikolojisi üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Program sonunda Budak, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.