Trabzon Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla düzenlenen Trabzon Günleri sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlikte ilçelerin tanıtım stantlarını ziyaret edenler, yöresel ürünlere ilgi gösterdi.

Vatandaşlara, Vakfıkebir ve mısır ekmeği ile fındık, peynir gibi yöreye özgü yiyecekler ikram edildi.

Şiir dinletisi, "Trabzon Fetih Tarihi" ve "Trabzonspor" konulu söyleşilerin de gerçekleştirildiği etkinliğin ikinci günü, konserlerle tamamlanacak.

Trabzon Günleri, 7 Eylül Pazar günü sona erecek.