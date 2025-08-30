Trabzon Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Trabzon Günleri etkinlikleri sürüyor. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı, konserler ve söyleşilerin yer aldığı organizasyon 7 Eylül Pazar günü sona erecek.

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla düzenlenen Trabzon Günleri sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlikte ilçelerin tanıtım stantlarını ziyaret edenler, yöresel ürünlere ilgi gösterdi.

Vatandaşlara, Vakfıkebir ve mısır ekmeği ile fındık, peynir gibi yöreye özgü yiyecekler ikram edildi.

Şiir dinletisi, "Trabzon Fetih Tarihi" ve "Trabzonspor" konulu söyleşilerin de gerçekleştirildiği etkinliğin ikinci günü, konserlerle tamamlanacak.

Trabzon Günleri, 7 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
