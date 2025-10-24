Trabzon'daki Zağnos Burcu Kütüphanesi, Öğrencilerin Tercihi Olmaya Devam Ediyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tarihi Zağnos Burcu içerisinde 29 yıl önce hizmet vermeye başlayan kütüphane, sessiz ortamıyla öğrenciler başta olmak üzere her ay binlerce kullanıcısına ders çalışma, kitap okuma ve araştırma yapma imkanı sağlıyor.

Eski Trabzon yerleşimini çevreleyen kale surlarının batı kısmında bulunan Zağnos Burcu'nun, Komnenos Krallığı dönemindeki 2. Alexios zamanında inşa edildiği, tamamına yakınının Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yenilendiği kabul ediliyor.

Tarihi yapı içerisinde yapılan düzenleme ile 1996'dan itibaren İsmail Hakkı Berkmen İhtisas Kütüphanesi olarak hizmet veren Zağnos Burcu, öğrenciler başta olmak üzere kitapseverlere farklı bir ortam sunuyor.

Taş duvarlarla çevrili mekan, resmi tatillerin yanı sıra hafta sonu da hizmet veriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, AA muhabirine, öğrenciler için konforlu çalışma ortamları hazırlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin fikirlerini alarak eksikliklerini giderdiklerini belirten İskenderoğlu, "Öğrencilerimiz burada tarihi bir mekanda çalışmanın huzurunu buluyor. Günde yaklaşık 100 öğrencimiz buradan yararlanıyor. Öğrencilerimiz burada çok rahat çalışma imkanı buluyor." dedi.

İskenderoğlu, kütüphaneden faydalanan kişilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kütüphanemizde toplam 7 personelimiz görev yapıyor. Buradaki öğrencilere konfor alanı oluşturup onların ihtiyaçlarını gidermekte kendilerine yardımcı oluyor. Rahat bir çalışma ortamı sunmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Lavabolarıyla, yeme içme mekanlarıyla, kafeteryasıyla öğrencilerimiz iyi bir çalışma ortamı buluyor. Her sene yaklaşık 30 bin öğrenci ders çalışma imkanı buluyor. Burada ders çalışıp üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz yıllar sonra gelip buraları ziyaret edip bizlere teşekkürlerini iletiyorlar."

Kütüphaneyi kullanan öğrenciler memnun

Üniversite sınavlarına kütüphanede hazırlanan Zeynep Sude Zengin ise tarihi mekanda daha iyi motive olduğunu belirtti.

Kütüphanede kendisini daha huzurlu hissettiğini dile getiren Zengin, "Başka kütüphanelere de gittim. Burası daha sessiz oluyor, o yüzden burayı tercih ediyorum. Sabah geliyorum ve dersimi çalışıyorum." dedi.

Zehra Atılgan da her gün ortalama 7 saat kütüphanede bulunduğunu ifade ederek, "Buranın en sevdiğim yönü sessiz bir ortam olması. Ben ders çalışırken seslerden çok rahatsız oluyorum. Başka kütüphanelerde bu kadar sessiz ortam bulamıyorum. Güzel bir his. Duvarları ve iç kısmın dizaynını çok beğeniyorum. İnsan ders çalışırken daha bir ayrı motive oluyor." diye konuştu.