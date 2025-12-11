Ankara Devlet Tiyatrosu "Eyvah Nadir" oyununu Trabzon'da sahneleyecek

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Eyvah Nadir" adlı oyunu Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği tek perdelik oyunun dekor tasarımını Seyhan Kırca, müziğini Can Atilla, koreografisini Yıldız Venedik, ışık tasarımı ise Osman Uzgören hazırladı.

Koray Karaca'nın rol aldığı oyunda, yaşamda değişmeden, bükülmeden, dik durarak ayakta kalanların trajikomik öyküsü anlatılıyor.

Oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 13 Aralık Cumartesi ise 15.00 ve 20.00'de Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan, TDT, "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam edecek.

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği oyun, 16 ve 17 Aralık saat 11.00'de sahnelenecek.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'in Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ise yarın "Muhacirlik", 13 Aralık'ta "Dedem Küçüldü", 14 Aralık'ta ise "Hacivat Karagöz" adlı çocuk oyunları beğeniye sunulacak.

Mevlana'nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla 14 Aralık'ta aynı salonda etkinlik gerçekleştirilecek.