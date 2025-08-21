Trabzon'da Tarihi Mekanlara Turist Akını: 317 Bin Ziyaretçi

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarihi mekanlar bu yıl 7 ayda 317 bin 384 turist tarafından ziyaret edildi. En çok ilgi gören yerler arasında Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Şehir Müzesi ve Çal Mağarası yer alıyor.

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bazı tarihi mekanlara bu yılın 7 aylık döneminde 317 bin 384 turist ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye idaresindeki Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Şehir Müzesi ve Çal Mağarası'nın kentte en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu yılın ocak-temmuz ayları arasında Kızlar Manastırı'nı 13 bin 24, Şehir Müzesi'ni 15 bin 804, Çal Mağarası'nı 90 bin 918, Atatürk Köşkü'nü de 197 bin 638 kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.

Trabzon'da turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizin turizm potansiyelini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Turizm destinasyonlarımızda vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Trabzon'umuza gelen her turisti, şehrimizin tanıtım elçisi olarak görüyoruz. Misafirlerimizin tatillerini konforlu, rahat, mutlu geçirmeleri ve şehrimizden huzurlu ayrılmalarını çok önemsiyoruz. Trabzon'umuzun bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
