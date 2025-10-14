Haberler

Trabzon'da Şiir Sanatı Paneli Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da '5 Şair 5 Soru: Yaratıcı Yazma Disiplininde Şiir Sanatı' konulu panel gerçekleştirildi. Panelde yerli değerlerin önemi vurgulandı ve katılımcılar şair ve yazarlara sorularını yöneltti.

Trabzon'da, "5 Şair 5 Soru: Yaratıcı Yazma Disiplininde Şiir Sanatı" konulu panel organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Çakmakoğlu koordinesinde, Prof. Dr. Hikmet Öksüz Konferans Salonunda düzenlenen panele, şair ve yazar Kamuran Tuna, Bahaettin Kabahasanoğlu, Bahriye Kefelioğlu Bektaş, Emine Çolakoğlu ile Saadet Yılmaz katıldı.

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Mustafa Naci Kayaoğlu, evrensel değerlerin oluşması için yerel değerlerin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Yıldız Çiçekçi de etkinliğin odak noktası şiirin, yaşanmışlıkların ve insan belleğinin ortasındaki önemli bir anlatı olduğunu belirtti.

Program, katılımcıların sorularını yanıtlayan şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdimi ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kobra Murat'ın açıklamaları sonrası Güllü'nün oğlundan suç duyurusu

Güllü'nün oğlu isyan etti: Kobra Murat'a suç duyurusu
Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor

Kısmetse Olur'un yıldızı dolgularını eritti, görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.