Trabzon'da Şiir Sanatı Paneli Düzenlendi

Trabzon'da, "5 Şair 5 Soru: Yaratıcı Yazma Disiplininde Şiir Sanatı" konulu panel organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Özlem Çakmakoğlu koordinesinde, Prof. Dr. Hikmet Öksüz Konferans Salonunda düzenlenen panele, şair ve yazar Kamuran Tuna, Bahaettin Kabahasanoğlu, Bahriye Kefelioğlu Bektaş, Emine Çolakoğlu ile Saadet Yılmaz katıldı.

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Mustafa Naci Kayaoğlu, evrensel değerlerin oluşması için yerel değerlerin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Yıldız Çiçekçi de etkinliğin odak noktası şiirin, yaşanmışlıkların ve insan belleğinin ortasındaki önemli bir anlatı olduğunu belirtti.

Program, katılımcıların sorularını yanıtlayan şair ve yazarlara teşekkür belgesi takdimi ile tamamlandı.