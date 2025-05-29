Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor

Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yarın 'Koleksiyoncu' adlı tiyatro oyunu ve 31 Mayıs'ta 'Çizmeli Kedi' adlı çocuk oyunu ile çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleyecek. Ayrıca, ressam Abit Güner'in anısına hazırlanan sergi bugün açılıyor.

Trabzon'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yarın "Koleksiyoncu" adlı tiyatro oyunu, 31 Mayıs'ta ise "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Ressam Abit Güner'in vefatının birinci yılı dolayısıyla hazırlanan "Renklerin İzinde Bir Ömür" adlı resim sergisi, bugün Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde törenle açılacak.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Yadigar Sergisi" ise 2 Haziran Pazartesi sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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