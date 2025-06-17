Trabzon'da Karne Günü Şenliği Düzenlenecek

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran Cuma günü Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde 'Karne Günü Şenliği' düzenleyecek. Şenlikte çocuklar için oyunlar ve tasarım atölyeleri yer alacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Özdemir Bayraktar Bilim Merkezince "Karne Günü Şenliği" organize edilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran Cuma günü düzenlenecek şenlikte çocuklar için çeşitli aktivitelerin yer alacağı belirtildi.

"Karneni al, eğlence ve bilim dolu bu özel günde bizimle ol." ifadelerine yer verilen açıklamada, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar için çeşitli oyunlar ile tasarım atölyeleri gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Kültür Sanat
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