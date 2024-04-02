Trabzon'da Dünya Çocukları Sergisi Açıldı

Trabzon'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında "Dünya Çocukları Trabzon'da" konulu karma resim sergisi açıldı.

Trabzon Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile eğitimci ressam Veysel Acar'ın koordinatörlüğünde hazırlanan sergi, Güzel Sanatlar Galerisi'nde izlenime sunuldu.

Sergide, Kuzey Makedonya'nın Manastır (Bitola) kentinde bulunan "The Small Montmartre of Bitola" çocuk atölyesi tarafından 55 yıldır düzenlenen yarışmalara katılarak derece elde eden, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 21 ülkeden 68 eser yer alıyor.

Serginin açılışına katılan Vali Aziz Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır kentinde askeri okulda okuduğunu hatırlattı.

Yıldırım, çocuk atölyesi tarafından 55 yıldır yapılan yarışmada yer alan seçkin eserlerle açılan serginin, Türkiye'de ilk kez Trabzon'da beğeniye sunulduğunu belirterek "Bizim için gurur vesilesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylesine güzel ve renkli bir faaliyetin Trabzon'da açılmasına vesile oldular." dedi.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye ettiğini anımsatan Yıldırım, sergiyi gezmek için gelen Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin bayramını kutladı.

Çocuk atölyesinin yöneticilerinden Slavcho Medelkovski, atölyenin 55 yıl önce kurulduğunu ve o günden itibaren 55 yıldır sergi açtığını anlattı.

Medelkovski, Türkiye'de ilk kez sergi açtıklarını ifade ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklar için söylediği sözlerden örnekler verdi.

Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Medelkovski, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ressam Veysel Acar da 4-20 yaş arası sanatçıların 21 ülkede tarihi mekanlarda edindikleri izlenimleri tuvale yansıttığını söyledi.

Konuşmaların ardından Slavcho Medelkovski, çocuk atölyesinin 55'inci yılına özel yaptırılan madalyaları Vali Yıldırım ve beraberindekilerine hediye etti.

Sergi, 9 Nisan Salı gününe kadar gezilebilecek.