Haberler

Akçaabat'ta çocuklar resim atölyesinde buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı'nda 55 çocuk, Vietnamlı ressam Nguyen Mai Huong rehberliğinde akrilik boyalarla özgün eserler üretti. Çalıştay, 31 Ağustos'a kadar 6 ülkeden sanatçıların katılımıyla sürecek.

Trabzon'da "13. Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı" kapsamında düzenlenen atölyede 55 çocuk, akrilik boyalarla özgün çalışmalar ortaya koydu.

Hamam Çimeni Çarşısı'ndaki Akçaabat Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen Çocuk Resim Atölyesi'ne, 5-10 yaş arasındaki çocuklar ebeveynleriyle katıldı.

Vietnamlı ressam Nguyen Mai Huong'un hazırladığı atölyede çocuklar, akrilik boyalarla serbest çalışmalar yaptı.

Çocukların resim yaparak keyifli vakit geçirdiği etkinlikte, farklı renk ve şekillerle kendi dünyalarını ifade etmelerine imkan sağlandı.

Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkeden sanatçılar ağırlanacak

Akçaabat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, gazetecilere, çalıştay kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Vietnam, Mısır ve Filipinler'den sanatçıları da ağırlayacaklarını söyledi.

Yurt dışından gelen sanatçılarla Trabzonlu sanatçıları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Bektaşoğlu, çalıştay kapsamında çocuklara yönelik iki atölye çalışması hazırladıklarını ifade etti.

Bektaşoğlu, çocukları profesyonel ressamlarla buluşturduklarını da sözlerine ekledi.

Çalıştay, 31 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle sürdürülecek.

Kaynak: AA
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031'e kadar F1 takviminde

Müjdeyi bizzat kendi verdi: Dev organizasyon 5 yıl boyunca Türkiye'de
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun

Mansur Yavaş'a teşekkür etti
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...