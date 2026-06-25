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Yomra'ya 850 metrelik dağ kızağı tesisi temmuzda açılıyor

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Trabzon'un Yomra ilçesinde inşa edilen 850 metrelik dağ kızağı tesisi, temmuzda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde inşa edilen 850 metrelik dağ kızağı tesisi, temmuzda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kaşüstü Mahallesi'nde 25 dönüm alan üzerine kurulan proje, içerisindeki çocuk oyun alanları, zipline, salıncak, restoran, kafe, otopark ve sosyal yaşam alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet verecek.

Yaklaşık 300 milyon lira yatırımla hayata geçirilen projede sona gelinirken, peyzaj düzenleme ve çevre temizlik çalışmalarının ardından tesisin temmuzda hizmete açılması planlanıyor.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AA muhabirine, projeyle ilgili son hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Yomra'nın, Karadeniz'in önemli cazibe merkezi haline geldiğini belirten Bıyık, bu kapsamda yatırımcılara destek olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bıyık, yapımı süren 850 metrelik dağ kızağı tesisinin detaylarına dikkati çekerek, projenin Karadeniz'in en uzun menzilli dağ kızağı olacağını kaydetti.

Tesisin teknik özelliklerine de değinen Bıyık, otomatik fren sistemiyle donatılan ve kullanıcıların hız kontrolünü sağlayabileceği sistemde, serbest bırakıldığında hızın 40 kilometreye kadar çıkabileceğini aktardı.

Bıyık, tesisin sadece bir eğlence alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı olacağını vurgulayarak, hava şartları nedeniyle açılışın geciktiğini belirtti.

Peyzaj ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Bıyık, tesisin yaklaşık 15 günlük bir süre içinde hizmete açılacağını ifade etti.

İşletme ortaklarından Ömer Faruk Çiçek de projenin detaylarını anlatarak, tesiste 850 metrelik dağ kızağı, 200 metrelik zipline, dev salıncak, restoran, kafe, oyun alanları ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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