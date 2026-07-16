Trabzon'da "34. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı.

Akçaabat Belediyesi önündeki bir araya gelen katılımcılarla gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, festival boyunca yurt içi ve dışından gelen ekiplerle kültür kaynaşması gerçekleştirileceğini söyledi.

Festivalin 34 yıldır devam ettiğini belirten Ekim, organizasyonun yapılmasında emeği geçen önceki dönem belediye başkanlarına ve ekiplere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Yeşilçam afişleri" sergisi açıldı. Katılımcılar daha sonra davul ve zurna eşliğinde Hamamçimeni Çarşısı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan etkinlikte ise horon eşliğinde yöresel Akçaabat düğünü canlandırıldı.

Etkinlikte, Azerbaycan, Moldova, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Bursa, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Samsun'dan gelen ekipler yöresel oyunlarını sergiledi.

20 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında yarın kortej yürüyüşü, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve konserler düzenlenecek.