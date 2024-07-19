Trabzon'da 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nde Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da, "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Festivalin ikinci gününde, Akçaabat ilçesindeki Atatürk Parkı'nda, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ağanoğlu İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe yöresel kıyafetleriyle Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Gürcistan, Akçaabat, Artvin, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya ve Siirt'ten halk oyunları grupları da katıldı.

Akçaabat Atatürk Parkı'na kadar devam eden yürüyüş kapsamında ekipler, çeşitli gösteriler sundu.

Halka oluşturan katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Atatürk Parkı'nda Akçaabat Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu solistleri ile yöresel sanatçılardan Samet Piyaleoğlu şarkılar seslendirirken, halk oyunları grupları gösteri yaptı.

Festival çerçevesinde bu akşam sanatçı Öykü Gürman da sahne alacak.