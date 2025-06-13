Trabzon'da 15. Uluslararası Sanat Günleri Devam Ediyor

Trabzon'da "15. Uluslararası Sanat Günleri" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Trabzon Sanatevi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında oyuncu Toprak Sağlam, Trabzon Sanatevi Salon Garajda hayranlarıyla bir araya geldi.

Sağlam, doğru, yönlendirici ve güzel şeyleri anlatan projelerin içerisinde olmaları gerektiğini belirterek, "Benim bir oyuncu olarak niyetim, hedefim ve hayatım bu." dedi.

Sosyal medyanın etkilerine değinen Sağlam, "Bir dalgaya kapılıyorsunuz ve o dalgadan çıkmanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla o dalga içerisinde olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Söyleşinin ardından Sağlam'a günün anısına teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ise sanat günlerinin çeşitli etkinliklerle bugün de devam ettiğini dile getirerek, Rusya'dan gelen müzik grubunun da konser vereceğini ifade etti.

Taç, ayrıca yazarların imza günlerinin sürdüğüne değinerek, 15 Haziran'a kadar devam edecek etkinliklere tüm sanatseverleri davet etti.