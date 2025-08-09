Trabzon'da 11. Görnek Yayla Şenliği Coşku İçinde Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde gerçekleştirilen 11. Görnek Yayla Şenliği'nde Vali Aziz Yıldırım, yaylaların kültürün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Şenliğe katılan vatandaşlar, yöresel müzik eşliğinde horon oynadı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 11. Görnek Yayla Şenliği gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, yaylada organize edilen şenlikte, vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yayla şenliklerinin kültürün önemli bir parçası olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yaylalarımız buluşma noktalarımızdır. Buralar aynı zamanda hayvancılığın yapıldığı, üretimin sürdüğü yerlerdir. Üretimin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Şenliğe Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı, İlçe Belediye Başkanı Ali Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel şarkıcıların seslendirdiği türkülerle vatandaşlar horon oynadı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.