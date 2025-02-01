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Trabzon'da 11. Geleneksel Hamsi Şöleni Düzenlendi

Trabzon'da 11. Geleneksel Hamsi Şöleni Düzenlendi
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Trabzon'da TMMOB Makina Mühendisleri tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü ve diğer davetliler hamsi ziyafeti yaptı.

Trabzon'da, 11. Geleneksel Hamsi Şöleni organize edildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Trabzon Şubesince düzenlenen programa, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, TMMOB Makina Mühendisleri Trabzon Şube Başkanı Ufuk Bulut ve davetliler katıldı.

Izgarada pişirilen hamsilerin ikram edildiği şölen, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Kültür Sanat
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