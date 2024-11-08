Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Sergisi Açıldı

Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen '10 Kasım'da Türkiye Atatürk'ü Uğurlarken' sergisinde, Atatürk'ün ölümünü duyuran gazeteler sergilendi. Belediye başkanları, Atatürk'ün hedeflerine ulaşmanın önemine vurgu yaptı.

Trabzon'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla "10 Kasım'da Türkiye Atatürk'ü Uğurlarken" adlı sergi düzenlendi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Tarihi Müzesi'nde organize edilen sergide, gazeteci Fethi Yılmaz'ın arşivinde bulunan ve Atatürk'ün ölümünü duyuran gazeteler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk'ün gösterdiği hedeflere yürümenin önemine değinerek, "Tam bağımsız Türkiye'yi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak çok güzel ama onun hedeflerine doğru gayret etmek, çalışmak çok daha kıymetli olanıdır." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Atatürk'ün imkansızlık ve yokluklar içinde hiçbir bahaneye sığınmadan çok büyük işlere ve devrimlere imza attığını vurguladı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Kahramanmaraş'ta gizemli olay: 20 yıl önce kaybolan kardeşlerin cesedi bulundu

20 yıl önce kaybolan kardeşlerin cesedi bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı? İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Yeni Akit Beşiktaş paylaşımı ne (İSRAİL)? Cuma günü hangi diziler var? 8 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Semih Şentürk Mourinho'ya ne dedi? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.