Trabzon'a yurt dışından gelen ekibe Karadeniz yemekleri tanıtıldı

Portekiz ve İtalya'dan Trabzon'a gelen öğretmen ve kursiyerlere, Karadeniz yemekleri tanıtıldı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen "Geçmişin Gücüyle Geleceğe Sürdürülebilir Adımlar Projesi" kapsamında organize edilen etkinlikte, yurt dışından gelen 8 kişilik ekibe Karadeniz'e özgü otlar, mısır unu ve peynir gibi çeşitli ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, İtalya ve Portekiz'in ortak olduğu projenin, Avrupa Birliği destekli Erasmus KA-210 yetişkin eğitimi işbirliği ortaklığında hayata geçirildiğini söyledi.

Proje çerçevesinde düzenlenen faaliyetlerde, çevre farkındalığı ve sürdürülebilirlik temalarının ön planda tutulduğunu vurgulayan Karabina, aynı zamanda geleneksel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının da hedeflendiğini belirtti.

Misafirlerin Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Karabina, "Katılımcılar atölye çalışmaları sayesinde hem geleneksel mutfak hakkında bilgi edindi hem de sürdürülebilir uygulamaları deneyimledi. Projenin temel amacı, geçmişten günümüze ulaşan kültürel miras unsurlarını koruyarak sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe taşımak." dedi.