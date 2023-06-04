Torbalı'da 3. Metropolis Tiyatro Festivali devam ediyor

Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği '3. Metropolis Tiyatro Festivali'nde Türk Tiyatrosu'nun önemli sanatçılarından Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sahnelediği 'Şifa Niyetine' isimli tiyatro gösterisi vatandaşlarla buluştu. Festival kapsamında çocuklar için 'Mindo' isimli pandomim gösterisi ve Yaşar Gündem'in 'Nazım Okumaları' isimli programı da düzenlendi. Festival bugün sona erecek.

Torbalı Belediyesi'nin '3. Metropolis Tiyatro Festivali' devam ediyor. Festival kapsamında Türk Tiyatrosu'nun önemli sanatçılarından Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sahnelediği 'Şifa Niyetine' isimli tiyatro gösterisi vatandaşlarla buluştu.

Torbalı'da düzenlenen '3. Metropolis Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde Kitap Kafe'de çocuklar için 'Mindo' isimli pandomim gösterisi yapıldı. Saat 16.00'da ise usta tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem 'Nazım Okumaları' isimli program Torbalılarla buluştu. İsmail Uygur Kültür Merkezi Sinema Salonu'ndaki etkinliğe katılım yoğun oldu. Nazım Hikmet'in şiirlerinin ezgiler eşliğinde okunduğu, Kuvayımilliye öykülerinin canlandırıldığı gösteri alkış aldı.

Günün finalinde ise Türk Tiyatrosu'nun en önemli sanatçılarından Altan Erkekli'nin hayat hikayelerini anlattığı, ünlü oyuncu Veysel Diker'in türkülerle eşlik ettiği 'Şifa Niyetine' isimli tiyatro gösterisi vatandaşlarla buluştu. "Müzikten beri; sözden öte" sloganıyla sahnelenen oyunda, Altan Erkekli ve Veysel Diker'in performansı ayakta alkışlandı.

Usta sanatçılar Zihni Göktay ve Ayşenil Şamlıoğlu'nu da sahneye davet ederek ilçelilere seslenen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Böylesine ustaları kentimizde ağırlamak, sizlerle buluşturmak, sizlerin de salonları sanat için hınca hınç doldurmanız bizleri çok onurlandırıyor. Tiyatro festivalimiz devam ediyor" dedi.

'3.Metropolis Tiyatro Festivali' bugün son gününe giriyor. Saat 14.00'te Polatlı Belediye Tiyatrosu'nun hazırladığı 'By Mıstık Show' İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak. Saat 18.00'de ise usta sanatçı ve tiyatrocu Ayhan Taş, 'Tiyatro ve Mizah' temalı söyleşide Hipodrom Kafeteya'da sanatseverlerle buluşacak. Saat 21.00'da ise İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde festivalin kapanış oyunu sahnelenecek.

Usta sanatçı Murat Atak'ın yönetmenliğini üstlendiği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım' isimli tiyatro oyunu ise yoğun hava muhalefeti nedeniyle İsmail Uygur Kültür Merkezi'ne alındı.