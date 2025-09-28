Toprakkale Kalesi'nde Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Yeniden Başladı

Osmaniye'de tarihi MÖ 2000'li yıllara uzanan Toprakkale Kalesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ara verilen kazı ve restorasyon çalışmaları bir süre önce yeniden başladı.

Toprakkale ilçesindeki tarihi kalede 2022'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından durduruldu.

Afet sonrası hazırlıkların tamamlanmasıyla kalede bu ay tekrar başlayan kazı ve restorasyon, İl Müze Müdürlüğü ile Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde yürütülüyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İrfan Tuğcu'nun öncülüğündeki ekip, kalede farklı dönemlere ait tabakaların sıralanışı, ilişkisi ve sürekliliği gibi konuları araştırıyor.

Çalışmalar sonunda, tarihi MÖ 2000'li yıllara uzanan ve MS 8. yüzyılda Abbasiler tarafından yeniden yaptırıldığı değerlendirilen Toprakkale Kalesi'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kale, Anadolu'nun Osmanlılaşmasına ilişkin önemli ipuçları verecek

Kazı Başkanı Tuğcu, AA muhabirine, arkeolojik araştırmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklendiğini söyledi.

Kalenin konumunun, önemli sosyokültürel noktaların kesişiminde olduğunu dile getiren Tuğcu, "Abbasi döneminde yani MS 8. yüzyıldan itibaren burada yenilenme, güçlendirme ya da yeniden yapma gibi bir sürecin varlığını biliyoruz." dedi.

Tuğcu, iç ve dış kalede yerleşimlerin olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu sadece MS 8. yüzyılla sınırlı değil, batı eteğindeki yerleşimler çok daha erkene gidiyor olmalı. Yani MÖ 2000'den itibaren bir yerleşimin var olduğunu düşünüyoruz. Gerçekleştireceğimiz kazılarla aslında buranın güçlü stratigrafisini (katman bilimi) ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Kalenin, Anadolu'nun Osmanlılaşmasına ilişkin de önemli ipuçları vereceğine inandıklarını anlatan Doç. Dr. Tuğcu, "Özellikle de 15. ve 16. yüzyıldan itibaren bölgenin Osmanlılaşması yani bölgenin güçlü vaziyette Türkleşmesi ve İslamiyet'e dönmesiyle kale aslında kendini buluyor. Burada Osmanlı yani Türk-İslam eserlerini ortaya koymaya başladık. Çalışmalar bu yönüyle bizi ayrıca heyecanlandırıyor." diye konuştu.

"Seramik kalıntıları bulundu"

İl Müze Müdürü Zübeyde Kuru da "Türk İslam arkeolojisi ve savaş alanları arkeolojisinde önemli adımlar atıldığı şu günlerde, Abbasiler döneminde önemli imar faaliyetlerine konu olmuş olan Toprakkale Kalesi'ndeki çalışmalar oldukça titizlikle yürütülmektedir. Şu ana kadarki kazılarda, İslami döneme ait ve MS 12. yüzyıla kadar tarihlenebilen seramik kalıntıları ile bir gülle ve çok sayıda ok ucu tespit edildi." değerlendirmesinde bulundu.