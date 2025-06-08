Tokat'ta Kalem İşi Projesi ile Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor

Tokat'ta Kalem İşi Projesi ile Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor
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Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, 'Kalem işi sanatı' projesi ile geleneksel Türk süsleme sanatlarını genç nesillere aktarma çalışmaları yapıyor. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği 2024 yılı programı kapsamında, Tokat ve Çorum'da gerçekleştirilen atölyelerde eğitimler veriliyor.

Tokat'ta kalem işi projesiyle kültürel miras geleceğe taşınıyor

TOKAT - Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nün "Kalem işi sanatı" projesiyle geleneksel süsleme sanatları ustalardan yeni nesillere aktarılıyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı "Kalem işi sanatı" projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projeyle Tokat ve Çorum illerinde geleneksel Türk süsleme sanatları arasında önemli yer tutan kalem işi, hat, tezhip ve ebru gibi sanatları koruyarak yaşatmak ve bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Proje kapsamında Hüsn-i Hat Sanatkarı Ahmet Zeki Yavaş ile Kalem İşi Sanatçısı Gülçimen Okumuş'un eğitmenliğinde, iki ayrı atölyede eş zamanlı olarak eğitim verildi. Programa daha önce temel sanat eğitimi almış enstitü personeli ile sivil katılımcılar olmak üzere toplam 27 kişi katıldı. Eğitimlerde özellikle Hüsn-i Hat ve Kalem İşi sanatlarının teknik ve estetik yönlerine odaklanıldı. Katılımcılar, uygulamalı çalışmalarla sanat becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

"Bu tür eğitimlerin Tokat'ta verilmesi zor deniyordu"

Eğitime katılan ev hanımı Ayten Karademir; "İstanbul'dan eğitim için meşhur hocaların geleceğini duyunca çok heyecanlandım. Bu tür eğitimlerin Tokat'ta verilmesi çok zor diyorlardı. Kalem işini burada öğrendim. İlk defa burada haberdar oldum. İçerik açısından güzel geçti. Maneviyat açısından güzel eğitim oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Kültür Sanat
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